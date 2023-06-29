STORM TEAM 18 FORECAST

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 417 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 29 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BARTHOLOMEW BOONE CLINTON
HAMILTON HANCOCK HENDRICKS
HOWARD JOHNSON MARION
MORGAN SHELBY TIPTON
IN NORTH CENTRAL INDIANA
CARROLL
IN SOUTH CENTRAL INDIANA
BROWN JACKSON LAWRENCE
MONROE
IN SOUTHWEST INDIANA
DAVIESS GREENE KNOX
MARTIN
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY FOUNTAIN MONTGOMERY
OWEN PARKE PUTNAM
TIPPECANOE WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ATTICA, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARMEL, COLUMBUS, COVINGTON,
CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, DELPHI, FISHERS, FLORA, FRANKFORT,
FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENWOOD,
INDIANAPOLIS, JASONVILLE, KOKOMO, LAFAYETTE, LEBANON, LINTON,
LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
NASHVILLE, NOBLESVILLE, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, SEYMOUR,
SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, TIPTON, VEEDERSBURG, VINCENNES,
WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON, WILLIAMSPORT,
WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.