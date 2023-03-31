Tornadoes tear through Arkansas, Iowa, Illinois, Mississippi and Tennessee

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Weather Alert

Weather Alert

TORNADO WATCH 98 REMAINS VALID UNTIL 3 AM EDT SATURDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES

IN CENTRAL INDIANA

BARTHOLOMEW           BOONE                 CLINTON
DECATUR               HAMILTON              HANCOCK
HENDRICKS             HOWARD                JOHNSON
MADISON               MARION                MORGAN
RUSH                  SHELBY                TIPTON

IN EAST CENTRAL INDIANA

DELAWARE              HENRY

IN NORTH CENTRAL INDIANA

CARROLL

IN SOUTH CENTRAL INDIANA

BROWN                 JACKSON               LAWRENCE
MONROE

IN SOUTHEAST INDIANA

JENNINGS

IN SOUTHWEST INDIANA

DAVIESS               GREENE                KNOX
MARTIN                SULLIVAN

IN WEST CENTRAL INDIANA

CLAY                  FOUNTAIN              MONTGOMERY
OWEN                  PARKE                 PUTNAM
TIPPECANOE            VERMILLION            VIGO
WARREN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, ATTICA, BEDFORD,
BLOOMFIELD, BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL,
CLINTON, COLUMBUS, COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, DELPHI,
FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG, FISHERS, FLORA, FRANKFORT, FRANKLIN,
GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENSBURG, GREENWOOD,
INDIANAPOLIS, JASONVILLE, KOKOMO, LAFAYETTE, LEBANON, LINTON,
LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE, NORTH VERNON,
PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE, SEYMOUR, SHELBURN,
SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE, TIPTON,
VEEDERSBURG, VINCENNES, WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON,
WILLIAMSPORT, WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.

Weather Alert

The National Weather Service in Indianapolis has issued a

* Severe Thunderstorm Warning for...
Carroll County in north central Indiana...
Northern Tippecanoe County in west central Indiana...

* Until 1030 PM EDT.

* At 938 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Oxford, or
near Otterbein, moving northeast at 60 mph.

HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage
to roofs, siding, and trees.

* Locations impacted include...
Yeoman.

This includes Interstate 65 between mile markers 178 and 183.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A Tornado Watch remains in effect until 300 AM EDT for north central
and west central Indiana.

For your protection move to an interior room on the lowest floor of a
building.

&&


HAIL THREAT...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...1.00 IN;
WIND THREAT...RADAR INDICATED;
MAX WIND GUST...60 MPH

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT SATURDAY...

* WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph.
Winds will shift to the west and then northwest Saturday.

* WHERE...Central Indiana.

* WHEN...Until 6 PM EDT Saturday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

&&

Tornadoes tear through Arkansas, Iowa, Illinois, Mississippi and Tennessee

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