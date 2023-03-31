Tornadoes tear through Arkansas, Iowa, Illinois, Mississippi and Tennessee

TORNADO WATCH 98 REMAINS VALID UNTIL 3 AM EDT SATURDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BARTHOLOMEW BOONE CLINTON
DECATUR HAMILTON HANCOCK
HENDRICKS HOWARD JOHNSON
MADISON MARION MORGAN
RUSH SHELBY TIPTON
IN EAST CENTRAL INDIANA
DELAWARE HENRY
IN NORTH CENTRAL INDIANA
CARROLL
IN SOUTH CENTRAL INDIANA
BROWN JACKSON LAWRENCE
MONROE
IN SOUTHEAST INDIANA
JENNINGS
IN SOUTHWEST INDIANA
DAVIESS GREENE KNOX
MARTIN SULLIVAN
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY FOUNTAIN MONTGOMERY
OWEN PARKE PUTNAM
TIPPECANOE VERMILLION VIGO
WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, ATTICA, BEDFORD,
BLOOMFIELD, BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL,
CLINTON, COLUMBUS, COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, DELPHI,
FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG, FISHERS, FLORA, FRANKFORT, FRANKLIN,
GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENSBURG, GREENWOOD,
INDIANAPOLIS, JASONVILLE, KOKOMO, LAFAYETTE, LEBANON, LINTON,
LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE, NORTH VERNON,
PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE, SEYMOUR, SHELBURN,
SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE, TIPTON,
VEEDERSBURG, VINCENNES, WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON,
WILLIAMSPORT, WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.